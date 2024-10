Szerelme buktatta le, kiderült Szoboszlai Dominik titka

Csodálatosan szerepel eddig a Liverpool a labdarúgó-Bajnokok Ligájában. A Vörösök az első két fordulóban olasz riválisokat győztek le. Az AC Milan otthonában 3-1-es diadal, míg otthon a Bologna ellen sima 2-0. Szoboszlai Dominik mindkétszer kezdőként kapott szerepet, Milánóban ő szerezte a harmadik találatot, szerdán pedig gólpasszt adott Mohamed Szalahnak. Két meccsen hat pont a BL-ben, első hely a bajnokságban, eddig tökéletes a Liverpool szezonja az új edző, Arne Slot irányításával.

Szoboszlai Dominik jó formában van a BL-ben Fotó: NurPhoto via AFP

Szoboszlai Dominik nem csak a pályán sikeres, most a magánéletében is boldog és kiegyensúlyozott. Ott van vele Liverpoolban szerelme, Buzsik Borka is, akivel tavasz óta alkotnak egy párt. A hölgy szerdán is a VIP-vendégek közül nézte a Bajnokok Ligája-csatát.

Kiderült Szoboszlai Dominik titka

Szoboszlai Dominik szerelme egy rituáléról is színt vallott még szerda este. A szemfülesek észrevették, amint a BL-himnusz alatt Borka megosztott 24 órán át látható Instagram-történetében. A focisták a kivonulás után már a kezdőkörben álltak, Szoboszlai pedig lelkesen integetett szerelme felé. Az is kiderült, ez a szertartás nem először fordult elő.

Ez a kedvenc pillanatom

– írta a videóhoz Borka, akit először éppen a stadionban láthattunk párja mellett. Szerelmük "leleplezése" májusban volt, amikor az évzáró bajnoki után Szoboszlai együtt fotózkodott Borkával, s a lány testvéreivel.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool legközelebb idegenben játszik a Crystal Palace ellen.