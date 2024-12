Élete legnehezebb döntéséről vallott a Megasztár énekese

Gudics Máté ízig-vérig zenész. Mindent egy lapra tett fel, és győzni jött a Megasztárba. Hétről hétre nemcsak a zsűrit, a nézőket is lenyűgözi tehetségével. Minden élő show-val közelebb kerül álmához: énekesként szeretne sikereket elérni. A zenélés mindig is jelen volt az életében, az AbrakaZabra tagjaként gyakran áll színpadon, azonban ez nem biztosította családja számára a megélhetést, ezért is döntöttek úgy feleségével évekkel ezelőtt, hogy nyitnak egy éttermet Bicskén.

A Megasztár énekese mindent egy lapra tett fel (Fotó: TV2)

A Megasztár-versenyző családi okok miatt hozta meg döntését

„Tíz évig üzemeltettük ketten a feleségemmel, az idő múlásával annyit haladtunk előre, hogy tizenhét alkalmazottat foglalkoztattunk. Családi okok miatt végül nem szerettük volna már folytatni.”

Lelkileg megterhelő volt számunkra, mert van két kislányom, és tőlük vettem el az időt.

„Emiatt döntöttük el, hogy mindketten megpróbálunk egy másik útra lépni. Én a gyerekkori álmom felé indultam, amihez nagyon jó lehetőség a Megasztár” – kezdte lapunknak az énekes.

Az előválogatók alatt még ők üzemeltették az éttermet, a Megasztár-házba költözés előtt egy hónappal adták át azt az új bérlőnek. Máté igyekszik maga mögött hagyni a múltat, és a vele járó problémákat, a családja mellett a karrierjére koncentrál.

Az étterem üzemeltetése idején voltak nagy mélypontjaim. Ide tartozik a Covid-időszak is.

„A pandémia előtt egy-két hónappal kezdtük el a nagyberuházást, akkor bővült a bolt a duplájára. Kivertük a falakat, elkezdődött az átalakítás, és egyik napról a másikra be kellett zárnunk. Ez is nagyon közrejátszott abban, hogy kiszerettünk a vendéglátásból. Attól fogva nehéz helyzetben voltunk, mert tíz év alatt felépítettünk egy nagyon szép törzsvendéggárdát, jól ment az üzlet. A járványig! Próbáltam minél több embert ott tartani minimális leépítéssel. Akkor már megvolt az első kislányunk, mindent másképp gondoltam volna, ha csak ketten vagyunk a feleségemmel!” – tette hozzá.

Egy lelkileg megterhelő időszak van Gudics Máté mögött (Fotó: TV2)

Időben tudott váltani

Az étterem mellett nem biztos, hogy a 34 éves, kétgyermekes édesapa száz százalékosan tudott volna a versenyre koncentrálni.