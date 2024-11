„Hosszú távon megvisel” – Így készült fel családja hiányára a Megasztár énekese, Gudics Máté

Vasárnap indul a Megasztár első élő show-ja. Nem lehet tudni, hogy a Megasztár 2024 versenyzői meddig jutnak, meddig maradnak távol családjuktól. Közel két hete költöztek be a Megasztár-házba, Gudics Máté akkor ölelte magához utoljára imádott feleségét és két kislányát.

A Megasztár énekese jó darabig nem láthatja a családját, így fotón hozta magával feleségét és kislányait (Fotó: TV2)

A Megasztár nagy lehetőséget jelent számára

Az énekes a Metropolnak elárulta, hogyan éli meg a mindennapokat a fővárosban családja nélkül, valamint azt is elmondta, milyen kapcsolatot ápol gyermekeivel. Sőt! Érdeklődésünkre arra is választ adott, hogy a jövőben terveznek-e családbővítést.

„Nem idegen számomra ez a helyzet, hiszen amikor a zenekarral – Máté az Abrakadabra együttesben zenél – járjuk az országot, nem egyszer fordul elő, hogy vidéken töltjük az éjszakát, és onnan folytatjuk az utunkat egy másik koncertre. Nem újdonság számomra ez a különélés, persze csak napokról beszélünk, nem ilyen hosszú időről, mint ami a beköltözéstől az élő show kezdetéig telik el” – kezdte lapunknak. „Nagyon érzelmes típus vagyok, ha úgy alakul, nem szégyellem, ha elsírom magam.”

Tudtam előre, hogy rendkívül fognak hiányozni, hosszú távon megvisel, mégis azt szeretném, hogy minél tovább bent maradjak, még ha napról napra jobban megszenvedem is a hiányukat.

„Fejben előre már megpróbáltam összeszedni magam. Mindezt értük csinálom, hogy a jövőnket megalapozzam, és továbbra is tudjunk családként, nyugalomban funkcionálni. Biztosan sokan gondolják azt, hogy hülye vagyok, mert ez a szakma sem egy leányálom, de azt gondolom, ha ebben kiegyensúlyozottan tudok működni, akkor olyan boldogságot viszek haza, ami nem fog lecsapódni a gyerekeimen. Szerintem jó úton járok, és a feleségem is mindenben támogat” – mondta Máté.

Érzelmes típus, nem szégyelli, ha a meghatottságtól elsírja magát (Fotó: TV2)

Kislányai örökölték édesapjuk zenei vénáját

A Megasztár 34 éves versenyzőjének három fiútestvére van, éppen ezért mindenki örült, amikor két kislánnyal bővült a családjuk. Az idősebb hét, a kicsi pedig még csak kétéves – nagyon szoros kapcsolatban állnak az édesapjukkal.

Mindig is azt szerettem volna, hogyha majd apa leszek, kislányaim szülessenek.

„Talán éppen azért, mert mi mind a négyen fiúk vagyunk a testvéreimmel. Szoros a kapcsolatom a gyerekekkel, és ugyan még kicsik, de már most látszódik, hogy elképesztően tehetségesek. Lilla az idősebb, ő nagyon szépen énekel, magától tanulgatja az angol szövegeket, fogékony a zenére. Janka is, persze ő még nagyon picike, de dobolgat, zörög, énekelget, dalolászik. Látszik, hogy tetszik nekik is, amit az apukájuk csinál. Együtt nézzük a műsorokat, ahol apa szerepelt. Nagyon szeretem őket. Ők a zenélésbe beleszülettek, a feleségem is úgy ismert meg, hogy a színpadon álltam. Egy koncert után történt meg közöttünk az első csók. Nekik ismerős ez a szituáció, hogy nem vagyok velük, ezért talán valamivel könnyebben viselik a jelenlegi helyzetet” – árulta el érdeklődésünkre Máté.