Imponálóan menetel Balogh Rebeka a TV2 Megasztár című tehetségkutató műsorában. De még nem volt sok ideje arra, hogy örüljön a sikernek, hiszen mindig a következő feladat lebeg a szeme előtt. „Mindig is olyan ember voltam, aki csak az adott feladatra koncentrál, tehát az ünneplést mindig a végére hagyom. Azt is el tudom képzelni, hogy egyszer majd tök öregen jutok csak el odáig, hogy leülök, és majd akkor átnézem, hogy hol is voltam az elmúlt évtizedekben” – kezdte nevetve a Hot! magazinnak.

Balogh Rebeka nagy családot és popkarriert szeretne Fotó: TV2

Rebeka szívében kifejezetten fontos helyet foglal el a családja, hiszen mindig is támogatták. Ők Nyíregyházán élnek, de a fizikai távolság nem lehet akadálya annak, hogy szoros maradjon a kapcsolata velük.

Már az egyetem alatt Budapestre költöztem, tehát, mondhatni, megszoktam, hogy távol vannak

– folytatta a lány, akinek komoly szándékai vannak az énekléssel. „Azt szeretném, ha ez lenne a hivatásom. Eddig online tanítottam angolt, de emellett karaoke-bárban is dolgoztam, illetve énekeltem is egy kávézóban. Szükségem van az emberekre, ők töltenek fel. Nagyon extrovertált vagyok. Viszont úgy érzem, hogy az angoloktatás már csak akkor lesz jelen az életemben, amikor majd a gyerekeimet tanítom.”

Balogh Rebeka szépen menetel a Megasztárban Fotó: TV2

A huszonhat éves tehetség egyik legnagyobb dédelgetett álma az, hogy megalapítsa a saját családját. Ám erre egyelőre vár, hiszen a műsor segítségével most indul be az énekesi karrierje, amit mindenképpen szeretne a Megasztár után is egyengetni.

„Az az álmom, hogy legyen egy gyönyörű családom. Most viszont az első a karrier. Huszonhat éves vagyok, tehát még van időm, de azért a babáknak nehezen állok ellen. Az unokahúgom egyéves, emellett apukám második házasságából született egy kistestvérem, aki most nyolc hónapos, úgyhogy most sok lehetőségem van babázni” – mondta Rebeka.