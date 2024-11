Ízig-vérig szurkoló: óriási drukker a megasztáros Balogh Rebeka

Balogh Rebeka a Megasztár egyik legnagyobb meglepetése. Csodálatos hangjával és magabiztos megjelenésével mindenkit levett a lábáról, a zsűri bizalmat szavazott neki, az élő show-ban pedig valósággal zabálják őt a nézők. Most azonban kiderült, hogy Rebeka nemcsak a sporthoz és a tánchoz ért, hanem bizony a sporthoz is.

Balogh Rebekára büszkék a nyíregyháziak

Balogh Rebeka igazi nyíregyházi, s mint olyan, természetesen imád drukkolni a helyi csapatnak. Azt azonban kevesen tudják róla, hogy a fiatal tehetség hatalmas szurkoló is, és a nyíregyi Fatum női röplabdacsapat lelkes drukkere. Ha teheti, minden meccsüket megnézi, ugyanakkor immáron az is kiderült, hogy a Fatum röpisei is szorítanak a megasztáros lánynak.