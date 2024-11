Törőcsik Franciska minden egyes héten lenyűgözi a közönséget a Dancing with the Stars színpadán. Táncpartnerével, Baranya Dáviddal mindent megtesznek azért, hogy megnyerjék a TV2 sikerműsorát, és úgy tűnik, hogy nagyon élvezik ezt a megmérettetést – még úgy is, hogy időnként fájdalmaik vannak.

Törőcsik Franciska / Fotó: Markovics Gábor

Törőcsik Franciska és Baranya Dávid nemrég készítettek egy videót, amiben főleg a Dancing with the Stars-ról beszélnek, és közben elárulnak pár kulisszatitkot. Kiderült például, hogy komoly megbeszélés előzi meg még azt is, hogy milyen ruhában lesznek a műsorban, illetve arról is szó esett, hogy a rengeteg próba során mindketten éreznek néha fájdalmat, fáradtságot, de amint felkerül rájuk a fellépőruha és közeleg a felvétel ideje, mondhatni extra erőt kapnak és minden ehhez hasonló érzést leküzdenek.

Törőcsik Franciska a videóban csúnyán elszólta magát, ugyanis elárulta, hogy ki lesz a partnerük az extra produkcióban.

Szerencsére nincs baj, hiszen ugyan a híresség nem tudott róla, de a Dancing with the Stars közösségi oldalára addigra már kikerült, hogy Tóth Gabi szerelme, Papp Máté Bence fog velük táncolni a következő adásban – de ha ez nem lett volna nyilvános információ, akkor megüthette volna a bokáját Törőcsik Franciska, hiszen akár szerződésszegést is elkövethetett volna.

Itt lehet megtekinteni a Dancing with the Stars bejelentő posztját:

Itt pedig meg lehet tekinteni Törőcsik Franciskáék videóját: