Törőcsik Franciska szoknyája élő adásban libbent fel, mindenki láthatta - videó

Elindult a TV2-n a Dancing with the Stars 5. évada, aminek a második adása is bőven tartogatott meglepetéseket. Törőcsik Franciska és táncpartnere, Baranya Dávid például egy Ollókezű Edward-tematikájú tánccal készültek a műsor halloweeni epizódjára, a végeredmény pedig ismét káprázatos lett.

Fotó: Markovics Gábor

Sokaknak feltűnt, hogy az akrobatikus mozdulatoknál fellibbent Törőcsik Franciska szoknyája, ráadásul élő adásban, így mindenki láthatta – persze nem kell rosszra gondolni, a legtöbb táncprodukció ilyen, ezt bele szokták kalkulálni, így nem történik "baleset".

Itt lehet megtekinteni Törőcsik Franciskáék táncát, amire összesen 23 pontot kaptak a zsűritől: