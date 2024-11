Csűrös Karola „Karcsi” mindig mosolygott és mindig jókat lehetett vele röhögni. Ezt mondja róla Pásztor Erzsi, akinél jobban és régebben aligha ismerte más a színésznőt, aki bár Etusként vívta ki magának a neki kijáró ismertséget, a színpadon, és a filmvásznon is számolatlanul sok maratandó élményt okozott a nézőknek. De térjünk vissza Csűrös Karola és Pásztor Erzsi barátságára, ami bizony a főiskolán kezdődött, ahová ha nem is egy osztályba, de egy évfolyamon jártak. És bár lehettek volna esküdt ellenségek is, mint egymás riválisai, ők inkább a szoros és életre szóló barátság mellett döntöttek. Átnevették együtt az életüket és ez a vidámság csak egyetlen egyszer szűnt meg ragyogni kettejük között. De erről meséljen Pásztor Erzsi a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő.

Csűrös Karola és Pásztor Erzsi a főiskolán "karoltak egymásba" és egy életen át kísérték is egymást (Fotó: Mediaworks archívm)

Pásztor Erzsi Csűrös Karoláról: „Mert ő ilyen volt. Szerény a végtelenségig”

„Szomorú nap is lehetne ez, hiszen tény, hogy Karola, Karcsi ma, november 24- én három éve, hogy nincs velünk. De én nem szomorkodom, hiszen szinte minden hozzá köthető emlékemtől rám tör a nevetés.

Reggelig mesélhetnék csak a főiskolás éveinkről, a bulikról és persze arról az egy közös blúzról, amiben vagy ő, vagy én, vagy más évfolyam, vagy osztálytársunk járt színházba.

Jó, talán épp a Kercsi nem, mert ő jómódú családból került a főiskolára, de ő ezt inkább szégyellte, mintsem kérkedett volna vele, így szerintem ő is hordta azt az egy szép blúzt, amit felváltva hordtunk oly sokan akkoriban. Neki tényleg a bejárónő hozta be a szép ruhákat, ha valamilyen jeles alkalomra ki kellett öltözni, de ezt váltig tagadta, ha szóba került valahol. Mert ő ilyen volt. Szerény a végtelenségig. Annyira, hogy simán leült velem úgy az Erzsike presszóba, hogy ketten, de akár hárman, négyen is csak egy szimpla mellett ücsörögtünk órákat. A szimpla úgy kétujjnyi kávét jelentett. Azt iszogattuk sokan, mert a legtöbben olyan szegények voltunk, hogy még a koldus is megszánt minket. Pénzből kevés, de nevetésből annál több jutott nekünk akkoriban és ezeket a nevetéseket elhoztuk magunkkal hosszú évtizedekre” – kezdett bele emlékei sorolásába Pásztor Erzsi, miután meghallotta, hogy Csűrös Karola emlékének szeretnék adózni halálának évfordulóján.