Jön a baba? Tisztázta a pletykákat a 22 éves énekesnő

Nagy Bogi más kérdést sem kap egy ideje, mint hogy mikor bővül a családjuk… Azóta lovagolnak ezen a rajongók, mióta az énekesnő kimondta a boldogító igent szerelmének, Marcinak. A szerelmesek egyébként megadták a módját a dolgoknak, hiszen már a lánykérésre is különleges helyszínen került sor: a pár New Yorkba repült, ahol az egyik reggelen a Brooklyn-hídon az üzletember feltette a nagy kérdést. Mi más lehetett volna a válasz, mint igen, és persze már az esküvőt is megtartották. Sőt… Azóta közös életük következő mérföldkövein is túl vannak: vettek egy közös házat, és egy kiskutyával is bővült a családjuk. Na meg egy közös tetkóval, ami szintén szerelmüket szimbolizálja. Mégis egyesek úgy érzik, hogy hiányzik valami, vagyis valaki a páros életéből.

Nagy Bogi elárulta, mikor jön a baba… (Fotó: Nagy Zoltán)

Nagy Bogi elárulta, mikor jön a baba

Nos, kanyarodjunk vissza a családalapítás témájához, hiszen Bogit ezzel „zaklatják” a legtöbbet a követői. Valaki még viccesen meg is kérdezte tőle, hogy mennyien érdeklődnek afelől, hogy „mikor fog szülni”. Erre pedig választ adott az énekesnő. Bár nem tartja pontosan számon, körülbelül 100-nál is többen kérdezgetik tőle. Most viszont megkaptuk rá a bővebb választ is…

Minden akkor jön, amikor eljön az ideje

– reagált Bogi, aki egyébként köszöni szépen, nagyon boldog a férjével és a kutyusukkal, és jelenleg nem érzi úgy, hogy itt lenne a családalapítás ideje. Ugyanakkor nem zárkózik el a témától, de arra kéri a rajongóit, hogy ne kérdezgessék folyton ezt tőle.