Stohl András és Till Attila az Ázsia Expressz abszolút győztesei

Ha ki lehetne osztani az Ázsia Expressz legemberségesebb és legszórakoztatóbb párosának járó díjat, akkor Stohl András és Till Attila most úgy feszíthetnének az aranyéremmel a nyakukban, mint pók a lucernában. Ők ketten ugyanis elnyerték a nézők egyöntetű szimpátiáját és szeretetét azzal, hogy soha nem látott precizitással, szorgalommal, kitartással és vidámsággal törnek előre úgy, hogy nem szőnek cselt és ármányt senki ellen, és nem is kötnek kétes, tiszavirágéletű szövetségeket, hogy aztán egy adott helyzetben kényszerűségből hátba szúrják bizalmasaikat. Ahogy András és Tilla fogadja az esetleges hátráltatásokat, úgy mások szenteste bontogatják az ajándékaikat. Ráadásul ha ők kerülnek döntéshelyzetbe egy-egy szívatás kapcsán, vagy a szerencsére bízzák, hogy ki kapja, vagy vaslogikával érvelve nyújtják át azt az „áldozataiknak”, akik így inkább megtisztelve, mintsem sértve érzik magukat. Amit pedig a mai adásban tettek, azzal végleg beírták nevüket a Grál-lovagok nagykönyvébe.

Stohl András és Till Attila megszerezték az Ázsia Expressz történetének legdurvább jokerét (Fotó: TV2)

Stohl András és Till Attila kezébe került a két lány sorsa

Stohl András és Till Attila a keddi adásban rajt-cél győzelmet aratva szerezték meg az Ázsia Expressz történetének legjobb és egyben legádázabb jokerét, amivel alapjaiban változtathatják meg egy befutó sorrendjét úgy, hogy helyet cserélnek egy általuk választott párossal, vagyis például egy napi győztessel. A kapott lehetőséget taktikai okokból nem is osztották meg a többi párossal, egészen a keddi epizód utolsó percéig, amikor is lehetőségük nyílt arra, hogy heroikus küzdelemben éppen ellenük győzedelmeskedő Sáfrány Emese–Béres Anett párostól elvegyék a már zsebükben lévő győzelmet, ami egyben védettséget és „jegyet” is jelentett a két lány számára Tajvanra. Stohl András kiváló színész lévén alaposan el is bizonytalanította Anettet és Emesét, de végül…

Béres Anett és Sáfrány Emese lélekben már felkészültek a drámára (Fotó: TV2)

Stohl András: Mi is nyerni jöttünk!

„Gyerekek, mondjuk ki! Mindenki nyerni jött! Mi is nyerni jöttünk. Azért jöttünk, hogy továbbjussunk! Fáradtak vagyunk.”

Nekem szétment a kezem, szétment a térdem, de a védettséggel erőt és egészséget kapunk és biztosan mehetünk Tajvanra.

Tehát az a döntésünk, hogy miután én feladtam ezt a játékot, ezt a jokert nem lenne méltó most felhasználnunk. Úgyhogy mehettek Tajvanra!” – fordult az örömujjongásban kitörő Béres Anett és Sáfrány Emese felé Stohl András. Ezzel pedig újra tanúbizonyságát tette annak, hogy számára és Tilla számára a játék öröme és nem a győzelem a fontos. Persze a joker nem veszett el, hiszen a héten bőven lesz még lehetősége Tillának és Andrásnak arra, hogy felhasználják.