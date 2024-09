Ördög Nóra: "Nem vagyok normális, hogy elcipeltem a családomat ide"

Ördög Nórában megrázó emlékek képeit frissítette fel a Tajvant megrázó, hatalmas földrengés híre, ami forgatás közben érkezett a stábhoz. Az Ázsia Expressz emblematikus arca bizakodó volt ugyan, de a rettenetes hír felidézett benne egy évekkel korábbi eseményt, ami akkor elgondolkodtatta, hogy vajon jó döntést hozott-e amikor a családjával együtt vállalkozott a TV2 Ázsián átívelő kalandjára.

Ördög Nóra nem ok nélkül aggódott az Ázsia Expressz forgatásán (Fotó: YouTube)

A természet is "vadászott" az Ázsia Expressz stábjára

„Végeztünk a forgatással, indulunk tovább. Ma reggeli sokkunk, hogy óriási földrengés rázta meg Tajvant.

Cunami riaszatás van érvényben a Fülöp-szigetekre is.

Azzal nyugtatjuk magunkat, hogy a nagy számok törvénye alapján, mire mi átérünk Tajvanra, már nem lesz baj. Olyan erős földrengésről van szó, ami huszonöt éve nem sújtotta Tajvant. Utórengésekkel kísérve… Most mondják, hogy mi is kaptunk figyelmeztetést a konzulátustól, hogy itt is várhatóak utórengések és szökőár. Én hiszek a sorsban és minket ezek a dolgok valahogy el fognak kerülni. Minden esetre ez nagyon szomorú…” – mondta a Nánázsia vlog legfrissebb videójában Ördög Nóra.

Pokoli erejű földrengés rázta meg az Ázsia Expressz úti célját (Fotó: YouTube)

„Nem lehet sem kiszámítani, sem kivédeni…”

A TV2 műsorvezetője a videó második felében felidézte azt a 2019-es Ázsia Expressz évadot, amikor alig egy héttel egy kegyetlen, rengeteg halálos áldozatot követelő merénylet előtt hagyták el azt a szállodát, ahol pokolgép robbant. Ördög Nóra akkor komoly dilemmában volt, hiszen ahogy minden évben, akkor is ott volt vele a férje és két gyermeke.

„Kicsit már lenyugodtam… Kicsit már tudok higgadtabban beszélni arról, hogy ma reggel kaptuk a hírt, hogy Srí Lankán, ahol mi is jártunk, robbantások történtek és rengeteg meghaltak. Az első reakcióm az, hogy nem vagyok normális, hogy elcipeltem a családomat ide. Egy héttel ezelőtt még ott voltunk mi is Colombóban. Az első reakcióm az, hogy nem vagyok normális, hogy ilyen veszélynek teszem ki a gyermekeimet.

De azzal nyugtatjuk magunkat, hogy ez bárhol a világon, megtörténhet és nem lehet sem előre kiszámítani, sem kivédeni

– fogalmazott még 2019-ben az akkori vlogbejegyzésében Ördög Nóra.