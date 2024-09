Nánási Pálnak felfordult a gyomra: bűz, romlott hús és patkányok

Ahogyan az lenni szokott, Ördög Nóra férje és a két gyerkőcük is útilaput kötöttek a talpukra és megérkeztek a TV2 sikerprodukciójának, az Ázsia Expressz első állomására, vagyis a Fülöp-szigeteki földi pokolba. Miközben a műsorvezető forgat, Nánási Pál, Mici és Venci igyekeznek hasznosan tölteni az idejüket, és bejárják a helyi Tolnát-Baranyát. Így esett, hogy hármasban betévedtek egy helyi piacra, ahol mindent is lehetett kapni, de főleg vérhast, maláriát és hányingert. A család nem is időzött túl sokat a pokol tornácának is beillő helyszínen, különösen, miután szembe találták magukat egy tacskó méretű patkánnyal. Szerencsére, nekünk nem kell elutaznunk a világ másik felére, hogy osztozzunk velük az élményben, hiszen a fotóművész kamerája mindvégig forgott. Most adunk hálát a tudománynak, hogy eleddig nem alkotta meg a szagos filmet.

Hűtés nélkül árulták a bontott baromfit az Ázsia Expressz forgatási helyszínén Fotó: YouTube

Érdekes piacra bukkantak az Ázsia Expressz forgatásának helyszínén

„Fúj, itt nagyon büdös van… Azt a mindenit, de rohadt büdös van! ” – hallani Nánási Pál azonnali észrevételét, majd feltűnt neki, hogy a húspultokon hűtés nélkül sorjáznak a bontott baromfik.

Úristen! Az, fogy a csirke csak ki van ide téve…

„Nem romlik ez meg?” – tette fel a költői kérdést, csak úgy magának Nánási Pál. Itt jegyeznénk meg, hogy bizonyosan megromlik, hiszen a Fülöp-szigeteken akkortájt éppen 45-50 fok volt a napi átlag hőmérséklet. A Nánási család feje és a lurkók ekkor még továbbhaladtak, de nem jutottak túl messzire. Előbb egy aranyos, bár betegesnek tűnő cicába botlottak, majd Mici meglátott egy jókora patkányt, akinek szinte bizonyosan ott volt a teljes és népes családja. Így aztán hamar menekülőre is fogták a dolgot…