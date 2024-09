Megható szerelmi vallomást kapott Ördög Nóri a férjétől

Ördög Nóri és Nánási Pál szerelme igazi modern tündérmese, amely a magyar közönség szeme előtt bontakozott ki. Több mint egy évtizede boldog házasságban élnek és kapcsolatuk azóta is sokak számára rendkívül inspiráló.

Ördög Nóri és Nánási Pál házassága példaértékű (Fotó: Ripost)

Ördög Nóri férje rajong a feleségéért

A Nánási házaspár egymás iránti tisztelete példaértékű, rengeteget tesznek a kapcsolatukért. Pali imádata például nem csak szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul. Fotós munkáiban gyakran visszatérő téma Nóra szépsége és egyénisége, amit lenyűgöző módon képes megragadni és megörökíteni. A közösségi médiában közzétett képeiken látható, hogy nem csupán fotósként, hanem férjként is rajong feleségéért. Képeik az esztétikai élményen felül mély érzelmeket is közvetítenek. Legutóbbi bejegyzéséhez nem fűzött hozzá sokat, csupán ennyit:

Nincs ennél szebb. Se hely, se nő.

A kevesebb több alapon, nem is érdemes tovább szaporítani a szót. Ördög Nóri a képen kétség kívül gyönyörű, nem csoda, hogy sokan irigylik őt, nem csak megjelenése, hanem sikerei miatt is, arról nem is beszélve, hogy rengetegen szeretnének hasonló bókokat kapni a párjuktól. Egy hozzászóló meg is jegyezte: „Imádom, ahogy imádod Őt. Ennél szebb nincs is, mi nők mind erre vágyunk. Szuper vagy Palkó.”

Nóri egyébként nemrég a Hot! magazinnak így nyilatkozott kapcsolatukról:

„Ha nem tudtunk volna megmaradni mint férj és feleség, már nem lennénk együtt. Tehát azt gondolom, hogy egy házaspárnak muszáj tudatosan odafigyelnie erre. Így sem könnyű, de hosszú távon egy jobban kiszámítható életvitel mellett sem egyszerű. Hatalmas munka tizenöt évig életben tartani egy párkapcsolatot, a családról nem is beszélve.”