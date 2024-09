Cserpes apuka kitálalt: Amit Laurától kaptam, az brutális volt…

Cserpes Laura láthatóan remek döntés hozott, amikor édesapját kérte fel arra, hogy kísérje el őt az Ázsia Expressz embert próbáló kalandjára. Hiszen ki ismerhetné jobban az énekesnőt, mint az a férfi, aki már minden létező harcot megvívott vele a maga idejében. Hogy ezekből a harcokból ki került ki győztesként... Nos, mondhatnánk, hogy hol ez, hol az. Cserpes Laurával és Cserpes Istvánnal a Fülöp-szigeteken beszélgettünk.

Cserpes István tekintetében minden benne van (Fotó: Bors)

Cserpes Istvánt megdöbbentették az Ázsia Expressz kihívásai

„Sok mindent kibírtam mellette és fel sem merül bennem, hogy ez kölcsönösen is igaz. Itt mindenképpen én vagyok az, aki mindent elviselt.

Sőt, mondjuk ki, áldozat vagyok

— kezdte nevetve egy manilai szálloda halljában ülve Cserpes Laura édesapja. István szavaiból azonban kitűnt, hogy tényleg lenne mit mesélnie az egykor volt lázadó kamasz Lauráról, így lapunk munkatársa nem is engedte, hogy István gyorsan ellapozzon a témáról. „Amikor felkért erre a versenyre társnak, arra gondoltam, hogy én már mindent megéltem mellette, így nem érhet meglepetés. Mostanra azért már tisztán látszik, hogy ez a feltevésem nem igazán tükrözi a valóságot, és itt most nem is rá gondolok, hanem a feladatokra, amiket itt kapunk.”

Sok mindent kihoz ez a játék belőlünk érzelmileg. Vívunk, aztán megnyugszunk…

— folytatta az ismert magyar vállalkozó, majd kitért arra, miért is gondolja, hogy a ma már leginkább visszafogottságáról és szerénységéről ismert énekesnő milyen volt kamaszként.

Cserpes Laura és édesapja együtt vágtak bele az Ázsia Expressz 2024-es évadának kalandjaiba (Fotó: Bors)



„Tudtam, hogy mindketten utálják...”

„Laura a legcsodálatosabb kisgyerek volt, akit valaha ismertem. Aztán az élet törvénye szerint ugye nőni kezdett, és elért egy kort, amikor valami szellem kiszabadult a palackból, amire egyáltalán nem számítottunk. Amit a ”mintagyerek” után, főleg én kaptam, az valami egészen brutális volt.

Persze részleteket nem árulhatok el, de annyit mondhatok, hogy azokban az években nagyon szerettem hajnal ötig ébren lenni.

Mert muszáj volt…” — fogalmazott nagyon finoman a Cserpes apuka, akitől lánya vette át a szót, és beismerte, bizony nem volt vele könnyű dolga a szüleinek.

Valóban lázadó kamasz voltam. Valami őrült vágy támadt bennem, hogy a barátaimmal bulizzak, de szerintem ezzel mindenki így van.

„Talán csak azért érdekes információ ez rólam, mert az imázs, amit megszoktak tőlem, az nagyon nem ez. Az is igaz, hogy akkoriban a lázadás minden formáját bemutattam. Szép ruhák helyett, csak feketét voltam hajlandó hordani, mert tudtam, hogy mindkettejük utálja ezt a színt” — ismerte be stábunknak az Ázsia Expressz forgása alatt Cserpes Laura. A beszélgetésből egy ponton kiderült, hogy István néha bizony cinkosként állt lázadó lánya mellett.