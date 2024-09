Tilla kikotyogta: Stohl András esténként meztelenre vetkőzik

Stábunk az Ázsia Expressz forgatásán beszélgetett az idei széria talán legizgalmasabb párosával. Teszteltük is őket, így olyan titkok is felszínre kerültek, melyeket Stohl András és Till Attila is szívesebben tartott volna meg magának.