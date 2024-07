Stohl András vallomása: ezt kéri a gyerekeitől

Mindannyian beleesünk azokba a hibákba, hogy elkényeztetjük a gyerekeinket és hülyeségeket is megveszünk nekik. De amikor látunk egy ilyen családot és, hogy ők hogyan élnek, miből élnek, minek tudnak örülni, akkor az hatással van még ránk műsorvezetőkre is, és remélem a nézőkre is. Én azt fogom kérni a gyerekeimtől, hogy nézzék meg ezt a műsort, mert még én is tudok belőle tanulni.