"Paraszt tudok lenni? Igen" - Krausz Gábor végre tiszta vizet öntött a pohárba a balhéval kapcsolatban

Krausz Gábor és Mikes Anna megnyerték a Dancing with the Stars előző évadát, ráadásul a műsor alatt egymásba is szerettek, és azóta is boldogok együtt. Nemrég komoly feladatra vállalkoztak, ugyanis ők is elindultak az Ázsia Expresszben, ahol egész komoly balhé alakult ki közöttük és a Sáfrány Emese-Béres Anett páros között.

Krausz Gábor és Mikes Anna

Krausz Gábor szerint Sáfrány Emeséék annyira nyomultak az Ázsia Expresszben, hogy még őket is fellökték, "átgázoltak rajtuk", ez pedig nagyon nem tetszett a sztárséfnek. Később visszajátszották a videót, és kiderült, hogy a híresség tévedett – most a közösségi oldalán öntött tiszta vizet a pohárba ezzel kapcsolatban.

Nyer vagyok? Igen. Hisztis vagy? Igen. Paraszt tudok lenni? Igen. Egyenes vagyok? Igen. Hazudok? Soha. Nyilván más videót játszottak be és nem azt, amiről én beszéltem. Hülye lennék kitalálni ilyet. Együtt tudok élni ezzel. Emesével és Anettel nincs bajom azóta sem és elismerem, hogy ügyesek. No hard feelings. Ja, ez egy TV műsor. Nem kell véresen komolyan venni mindent. Szórakozzatok. Vagy csináljatok, amit akartok. Peace

– írta egy Insta Storyban Krausz Gábor.

Úgy tűnik, hogy ha volt is bármi probléma, az megoldódott, és szent a béke a Krausz Gábor-Mikes Anna, illetve a Sáfrány Emese-Béres Anett páros között.