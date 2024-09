Mikes Anna elárulta: ez Krausz Gábor legidegesítőbb szokása

Krausz Gábor és Mikes Anna kalandját is végig követhetjük hétköznap esténként az Ázsia Expressz műsorában. A szerelmesek eddig javarészt ügyesen menetelnek a versenyben, de azért láthattuk azt is, mikor mélypontra kerültek. Ilyen volt például a szálláskeresés körüli mizéria rögtön a második napon, amikor a sztárséf még azon is elgondolkozott, hogy fogja magát, és azonnal repülőre ül. Ráadásul biztos hajszázóként megvan arra is az esély, hogy a páros ma este tényleg ott hagyja Ázsiát és búcsúzik a kalandtól.

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatára jó hatással volt az Ázsia Expressz (Fotó: Havran Zoltán)

Kiderült, mi Krausz Gábor legrosszabb szokása az Ázsia Expresszben

Azt jól tudjuk, hogy az Ázsia Expressz próbára teszi a párosok fizikai és mentális állapotát. Gondoljunk csak arra, hogy a Fülöp-szigeteken közel 40 fokban, többnyire étlen-szomjan kell feladatokat végrehajtaniuk, szállást keresniük vagy éppen stoppolniuk. Hát ember legyen a talpán, aki ezt kibírná... De a kaland reality versenyzői igazán büszkék lehetnek magukra, ugyanis ők erejükön felül küzdenek.

Mi viszont kíváncsiak voltunk, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna párosan hogyan látja ezt a helyzetet, tekintve, hogy náluk is elszakadt már a cérna. Éppen ezért a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnőjét megkérdeztük, hogy szerinte mi volt a párja legrosszabb szokása az Ázsia Expressz műsorában.

Gábor sokszor türelmetlen. Ez egyébként érdekes, mert alapvetően én is az vagyok, de így, hogy egy párt alkotunk, azt kell, hogy mondjam, hogy én vagyok a rugalmasabb, egy picivel lassabb és az alkalmazkodóbb az Ázsia Expresszben

– kezdte lapunknak Anna, aki szerint Gábor a nehéz körülményeknek köszönhetően eljutott a tűrés határáig.

„A verseny kihozta belőle a türelmetlenebb énjét is egyébként. A második napon, amikor amúgy sem volt sikerélményünk, a szálláskeresés is nagyon nehéz volt, és a Gábor sem volt túl jó hangulatban, akkor elszakadt a cérna. Már az útlevelét kérte, hogy köszöni szépen, neki ennyi elég volt, megy haza. Aztán rájött, hogy hiába van nála útlevél, a reptérre is el kellene valahogy jutnia, ahhoz pedig stoppolnia kéne, így lefújta ezt az ötletét” – nevetett Anna, majd komolyra fordította a szót. Lapunknak ugyanis elárulta, hogy Gáborral még ez az emberpróbáló kaland is örök élmény marad, hiszen a nehéz helyzetekben is mindig számíthatott a sztárséfre.

Ő volt a kapaszkodóm is. Kihúzott a mélypontokból. Például neki nagyon jó a humorérzéke, és a leglehetetlenebb pillanatokban mondott két olyan mondatot, amitől sírva nevettem. Nekem ez nagyon sokat jelentett, és a kapcsolatunkra is kifejezetten jó hatással volt ez az egész kaland

– tette hozzá Mikes Anna.