„Ebben a képben minden benne van!” – Egymás karjában jelentette be a hírt Mikes Anna és Krausz Gábor

Már alig várom, de hihetetlen, hogy hogy elrepült az idő. Szinte most volt, amikor indultatok, most meg már mi is nézhetjük a műsort. Egy biztos, bármi is lesz a végeredmény, Ti egészen biztosan nyertesek vagytok, hiszen sok barátság, szerelem, házasság túl sem éli az ilyen műsort, ti pedig azóta már túl vagytok egy álomszerű nyáron is. Szeretünk Titeket, és szurkolunk mától. Gyerünk, menni fog!