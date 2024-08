Mitől fél a legjobban Krausz Gábor? Mikes Anna elárulta – Videó

Krausz Gábor és Mikes Anna szerelme mondhatni mesébe illő, hiszen a táncosnő pont akkor érkezett meg a sztárséf életébe, amikor talán a legnagyobb szükségük volt egymásra. Az álompár a Dancing with the Stars műsorának köszönhetően ismerte meg egymást, a munkakapcsolat pedig idővel barátsággá, majd szerelemmé erősödött. A hab a tortán pedig nem más, minthogy Gáborék meg is nyerték a műsort… Nem sokkal azután be is jelentették, hogy nem engedik el egymás kezét, és egy párként folytatják. Ennek lassan egy éve lesz már, éppen ezért arra gondoltunk, teszteljük a szerelmeseket: vajon a legegyszerűbb, egymással kapcsolatos kérdésekre is tudják a választ?

Krausz Gábor és Mikes Anna kapcsolatát teszteltük (Fotó: Havran Zoltán)

Krausz Gábor Mikes Annától fél a legjobban?

Mindenki azt gondolná, hogy a páros mindent tud már egymásról, éppen ezért vettük a bátorságot arra, hogy a legegyszerűbb kérdésekkel bombázzuk őket, hogy azokra is tudják-e a választ. Leszögeznénk, tényleg a legegyszerűbb kérdésekről van szó…

Az első ilyen az volt, hogy: Mi a másik kedvenc étele?

A Gábornak nincs kedvenc étele, mert sok ételt szeret. Hú, de rossz válasz volt

– mondta Anna, amire a séf csak egy mosollyal felelt, de aztán tényleg megerősítette, hogy nincs kifejezett favoritja az ételek közül. Arra viszont gondolkodás nélkül tudta a választ, hogy szerelme a rakott krumpliért van odáig. Az állás tehát 1-1.

Mi a másik kedvenc filmje vagy sorozata?

„Bridget Jones” – vágta rá Krausz egyből, de aztán jött a javítás Annától. Ugyanis nem Bridget, hanem Bridgerton… De az sem feltétlenül a kedvence, hanem csak nemrég jött ki a legújabb évada, és ezért megnézte. Jó indulattal viszont adunk egy fél pontot. Ha pedig arra lettél volna kíváncsi, hogy a sztárséfnek melyik sorozat vagy film a kedvence, akkor el kell, hogy keserítsünk… Mert egyik sem!

Viszont van valami, amit nagyon szeret, és az is kiderül, hogy mitől fél a legjobban… Kattints a videónkra, hogy megtudd a választ!