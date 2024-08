Krausz Gábor végre megtette, amire minden rajongó várt: Mikes Annával jelentették be az örömhírt

Az ország legnépszerűbb szerelmespárja most kétségtelenül Krausz Gábor és Mikes Anna. Krausz Gábor egy évvel ezelőtt még a poklok poklát járta, hiszen ekkor jelentették be a válást Tóth Gabival. Akkor még kilátástalannak tűnt a helyzet, és nem tudta, hogyan kezelje azt, hogy élete szerelme elhagyta. A Dancing With the Stars azonban meghozta neki az áttörést, mi több, szerelmet is kapott.

Most Mikes Anna fellépett a Margitszigeti Szabadtéri Színházban (Hunyadi Donatella oldalán), a darab után pedig megtörtént az, amire minden rajongó vágyott már: Krausz Gábor és Anna ismét egy színpadon álltak. Jóllehet most nem kezdtek táncolni, mint a Dancing With the Starsban, azért lőttek pár szelfit, amiért a rajongók nagyon hálásak.