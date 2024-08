"Sugárzik a harmónia" - odavannak a rajongók Krausz Gábor és Mikes Anna párosáért

A minap megrendezték a Párizsi Éjszaka című tánc-showt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. Az Offenbach zenéjére készült előadás táncosai pedig nem mások voltak, mint főként a Dancing with the Stars profijai. Így került Mikes Anna is a kán kános ruhák tömkelegébe, s így került Krausz Gábor is a lelátókra, hogy támogassa szerelmét. A fellépést követően pedig nem mással lepte meg Annát, mint egy gyönyörűszép virágcsokorral.

Odavannak a rajongók Krausz Gábor és Mikes Anna párosáért. Fotó: TV2

A romantikus gesztus és a szerelmesek hatalmas mosolya mellett nem is mentek el szótlanul a rajongók Gábor legújabb Instagram-posztjánál. Sokan ismét kifejezték azt, mennyi boldognak tűnik a sztárséf Anna oldalán:

Mióta Annával van, láthatóvá vált, milyen felső fogsora van, mert mindig boldog, nevet, mosolyog. Tóth Gabi mellett akár fogatlan is lehetett volna, arról se tudtunk volna, hiszen egy félmosolyra sem volt oka!

- írta egy rajongó, akivel más is egyetértett:

Krausz teljesen ki van virulva, mintha nem is ő lenne.

Csodálatos pár vagytok. Legyetek nagyon sokáig ilyen boldogok.