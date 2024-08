„Ezzel most szebbé tettétek a napomat” – Krausz Gábor és Mikes Anna közös fotóval jelentette be az óriási örömhírt

Szinte senkit sem kell emlékeztetni, hogy egyként szurkolt az ország Krausz Gábor és Mikes Anna párosának a TV2 nagy sikerű műsorában, a Dancing with the Starsban. Ahogy azt sem, hogy ez a szurkolás nemcsak a „munkájuknak” szólt, hanem bizony annak is, hogy romantikus értelemben is tökéletes párost alkotnának.

Mikes Anna és Krausz Gábor boldogabb már nem is lehene Fotó: Havran Zoltán

A nem sokkal a műsor után pedig – nem túlzás azt állítani –, hogy az egy ország ünnepelt, amikor bejelentették, hogy valóban egymásba szerettek. Hihetetlen, de azóta már kereken egy év telt el, a boldog évfordulóról pedig a szerelmespár is megemlékezett az Instagramon.

Az első találkozás és 365 nappal később @mikesannams, 2023.08.29.

– írta a sztárséf szívecskék kíséretében.

Mondanunk sem kell, hogy rengetegen kommenteltek a fotó alá, nem győznek gratulálni a szerelmeseknek.

„Ezzel most szebbé tettétek a napomat. Boldog első évét”

„Többet nem is kaphattatok volna ettől a műsortól, látni a szemetekben a boldogságot, maradjon is így még jó sokáig”

„Évről évre várjuk majd az akkor és most képeket”

– írták mások mellett.