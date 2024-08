Nagy bejelentéssel állt elő Mikes Anna: ez volt az utolsó

Mikes Anna és párja, Krausz Gábor szerelme még a Dancing with the Stars során szökkent szárba, a nyár során pedig Szicíliába is elutaztak közösen. Akik pedig esetleg hiányolják a szerelmespárt a tévé képernyőjéről, azoknak már nem kell sokáig várniuk: a táncosnő és a sztárséf is a versenyzők közt lesznek a szeptember 1-jén induló Ázsia Expressz ötödik évadában.