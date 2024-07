Stana Alexandra kitálalt, mi történt valójában Marics Petivel

A szakdolgozatomat is erről a témáról írtam, konkrétan a Dancing with the Stars-ról, hogy több különböző testalkattal, egyéniséggel rendelkező emberből hogyan tudom kihozni a maximumot, hogy a döntőig jussunk. A versenyszellem nyilván ott van, de amit Petivel szerettem volna megcsinálni, azokat véghez vittem. Azokat a koreográfiákat, amiket megálmodtam, pontosan úgy, ahogy én akartam, azt meg tudtam valósítani vele. Nekem ez sokkal nagyobb katarzisélmény volt koreográfusként, pedagógusként, emberként és barátként is. Elégedett vagyok, ez egy nagyon felemelő évad volt!