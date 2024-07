"Még női szemmel is durván gyönyörű" – különleges bókot kapott az aprócska bikinibe bújt Stana Alexandra

Azt eddig is tudtuk, hogy Stana Alexandrának hibátlan alakja van, de most újabb bizonyítékkal szolgált a Dancing with the Stars táncosa arra, miért is imádják annyian. Ismét bikiniben állt kamerák elé, és milyen jól tette! Csak úgy rogyadoznak a hozzászólások az Insta-bejegyzése alatt.

"Gyönyörű vagy és szexi" – írta valaki.

"Női szemmel is DÖGÖS" – fogalmazta meg véleményét egy hölgyrajongója, amire más is rácsatlakozott:

Uhh, még női szemmel is durván gyönyörű és szexi!

"Arra a testre mindegy, mit húzol, jól áll... nem vaskos, és nem is csontkollekció, pont jó, még női szemmel is" – jegyezte meg másvalaki.