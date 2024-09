Krausz Gábor vallomása: „Végighisztiztem az egészet, de még egyszer ugyanúgy megcsinálnám”

Táncos párból szerelmes pár! Tavaly a Dancing with the Stars előtt ismerkedett meg egymással Mikes Anna és Krausz Gábor, akik végül meg is nyerték a műsort. A tehetségük mellett azonban a nézőket leginkább a köztük lévő, érezhető vibrálás érdekelte, ami egyáltalán nem volt véletlen, hiszen a verseny után bejelentették: egy párt alkotnak. Ennek már közel egy éve és úgy tűnik, hogy a séf és a táncos boldogabb, mint valaha. Még ha ez az Ázsia Expressz egy-egy adásából nem is tűnik úgy. Ennek kapcsán a Tények Plusznak elárulták, megbántak-e valamit.

Krausz Gábor és Mikes Anna elárulta, mit bánt meg az Ázsia Expressz után Fotó: Havran Zoltán

A műsor forgatása óta eltelt idő alatt az akkor nagyon friss kapcsolatuk sokkal érettebb lett, ennek ellenére valószínűleg ma is ugyanígy viselkednének.

„Az Ázsia Expressz óta megint eltelt sok idő, a mi kapcsolatunk is idősebb lett és lehet, hogy ma már másképp csinálnék dolgokat, de ahogy ott cselekedtünk, viselkedtünk az a maximumunk volt, tehát nem tudnám másképp csinálni”

– mesélte Anna.

Én végighisztiztem az egészet, de még egyszer ugyanúgy megcsinálnám. Szerintem nem lehet összehasonlítani a két műsort, amiben együtt szerepeltünk, de mi ugyanúgy viselkedtünk mindkét alkalommal. A különbség annyi, hogy a Dancingben a néző csak a végeredményt látta, azt a két percet, de a kőkemény felkészülést, ahol nap mint nap hisztiztem, azt nem. Hát itt most látszik

– egészítette ki kedvesét Gábor.

Krausz Gábor a munkájába is szívesen bevonja Annát

A séf épp egy borvacsorára készült az interjú előtt, pontosabban mindketten, hiszen szerelmét is bevonta a feladatokba, aki ezen igencsak meglepődött, mert még sosem volt példa erre.

„Most először kísért el úgy, hogy én főzök, de belecsöppent a sűrűjébe, mert egész nap segítenie kellett nekem. Persze, nagyon ügyes volt”

– árulta el a sztárszakács.

Én azt hittem, hogy viccel, amikor azt mondta, hogy szükség lesz a segítségemre, mert nem tudtam, hogy miben tudnék segíteni. Végül az a feladat jutott nekem, hogy szőlőt kellett magoznom. 4 órás munka volt

– vallotta be nevetve a táncos.