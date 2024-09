Hűha: ez most az esküvőnél is fontosabb Brad Pitt és szerelme számára – Fecsegett a bennfentes

Hiába 60 éves Brad Pitt, a hollywoodi sztár újra gyereket akar. A színész, aki hat gyermeket nevelt Angelina Jolie-val, azt szeretné, ha jelenlegi barátnőjétől, Ines de Ramontól is születne csemetéje. Ebben ráadásul Ines is partner. Olyannyira komolyan veszik a babaprojektet, hogy még házassági terveiket is elhalasztották miatta. Mielőbb közös családot akarnak alapítani.

Újabb gyermeket szeretne Brad Pitt (Fotó: Daniele Venturelli / Getty Images)

A babatervezésről egy, a párhoz közel álló forrás beszélt. A bennfentes kiemelte, az amerikai színész a munkáján kívül csak erre fókuszál. Tudja, egy új baba már nem biztos, hogy természetes úton összejöhet, de nem aggódik, számol a mesterséges megtermékenyítés lehetőségével is.

Minél hamarabb, annál jobb. Szorítanak azért, hogy hamarosan jó híreket közölhessenek. Bradnek nincsenek aggályai azzal kapcsolatban, hogy ilyen későn újra apa legyen. Egyrészt az egészsége kiváló, és több energiája van, mint valaha. Tényleg évtizedekkel fiatalabbnak érzi magát a koránál

– jegyezte meg az ismerős, hozzátéve, hogy Pitt azért is várhatja ennyire egy új jövevény érkezését, mert exével közös gyermekeivel nagyon megromlott a kapcsolata, a válás során elmérgesedett köztük a helyzet, miután mind a hat gyerek Angelina Jolie mellé állt. Még a Pitt vezetéknevet is elhagyták.

Tagadhatatlan, hogy a gyerekeivel való kapcsolata megromlott, és ezért a szíve szakad. Nem várja, hogy egy új baba mindent helyrehozzon, de biztosan új örömet hoz majd neki, és erre most nagy szüksége van!

– idézi a bennfentes szavait a Life.hu internets portál.