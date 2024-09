Megszólalt a szakértő: ezt remélheti Brad Pitt új szerelmétől

Darren Stanton testbeszédszakértő szerint a hollywoodi sztár és fiatal szerelme kapcsolata „intenzív” és „természetes”. Stanton szerint Brad Pitt rendkívül magabiztos ember, aki ritkán mutat nyugtalanságot a nyilvánosság előtt - írja a Life.

A 60 éves színész szeptember 18-án, szerdán, a Wolfs című filmje Los Angeles-i premierjén jelent meg fiatal barátnőjével, miután a hónap elején már a velencei filmfesztivál vörös szőnyegén is együtt mutatkoztak. Darren szerint a szerdai esemény sokat elárul Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolatáról.

A testbeszédszakértő szerint Brad Pitt őszintén szerelmes Inesbe

A fotókon több gyengéd megnyilvánulást látni, például kézfogást. Nagyon hasonló módon fogják egymás kezét, mint Meghan Markle és Harry herceg. Ez egy intim és intenzív kézfogás, ami azt mutatja, hogy szerelmük és kapcsolatuk mély és szenvedélyes. A sajtótájékoztató során Brad mindig mellette volt, és óvta őt

- elemezte a szakértő.

Darren szerint „sok szemkontaktus” és „őszinte mosoly” is látható volt Brad és Ines között, akik szemmel láthatóan nagyon jól érzik magukat egymás társaságában.

„[Brad] úgy tűnik, hogy őszintén szerelmes Inesbe, de visszafogottan kezelik a dolgot” – folytatta Darren. „Nem mennek túlzásba, viszont nonverbális szinten egyértelműen élvezik egymás társaságát. Brad pontosan tudja, hogyan kezelje a paparazzikat, hiszen hosszú ideje a reflektorfényben él.”

Ugyanakkor Darren megjegyzi, hogy Ines időnként „kissé idegesnek” tűnt. „Erősen szorította a táskáját, amikor a paparazzik körbevették, de Brad közel volt, hogy megnyugtassa.”

„Ahogy most egymással viselkednek, nem úgy tűnik, mintha egy új kapcsolat lenne. Nincs jele feszültségnek, úgy tűnik, hogy már hosszú ideje együtt vannak, még ha csak néhány éve is. Ennyi idő alatt is nagyon mély kötődést lehet kialakítani valakivel, és ez látszik rajtuk. Kényelmesen érzik magukat egymás mellett, és nem zavarja őket, ha nyilvánosan kell kimutatni az érzéseiket. Brad pedig nagyon ügyel arra, hogyan bánik a média Ineszel.”