Liptai Claudia új mozgásformába kezdett, ezzel képtelenség kudarcot vallani

Majd holnap, majd hétfőtől! Klasszikus mondatok ezek. Klasszikusan magam is használom őket. Ezért is kezdtem bele a számomra új mozgásformába vasárnap. A recept nagyon egyszerű. Elautókázni egy szép vízparti helyre, ahol fák is vannak meg nálam sokkal gyorsabban mozgó emberek. Most jön a legfontosabb rész. Az alanynak legalább 3 km-re el kell távolodni az autótól (persze a lábon ) és nincs mese ugyanezt a távot visszafelé is meg kell tenni. (Nagyon kedves kék buszos sofőr segítséget igénybe venni tilos) És lehetőség szerint a mozgás időtartama nem napkeltétől napnyugtáig tart hanem amennyire tudjuk intenzíven végezzük. A legfontosabb az egészből hogy mindez ne egy hétig tartson az életünkben hanem ameddig csak a szem ellát. A cél pedig nem más, mint hogy utolérjem Tom Cruise-t A Los Angeles-i olimpián!