Szandi átlépett egy határt – Mi lesz ebből?

Egyszerre izgalmas és hálás bejelentést tett Szandi az Instagram-oldalán: a magyar énekesnő Bonnie Tyler Holding Out For A Hero című sikerdalának magyar változatához készített klipje átlépte a 400 ezres nézettséget a YouTube-on! Bár Szandi több videója is milliós nézettséggel büszkélkedhet, elég csak a 4,4 milliós megtekintésnél járó A Mikulás szánjára vagy a 2,2 milliós nézettségű Búcsúznunk kell című klipre gondolni, azok 10 év alatt érték el ezt az eredményt, míg a Nekem a fény kell 10 hónap alatt ugrotta meg a 400 ezres határt. Vagyis, időarányosan nézve ez lehet Szandi legsikeresebb videója a YouTube-on! S ki tudja, mi lesz ebből, milyen lendületet vehet még, milyen magas nézettséget érhet még el a pörgős dal?!

Fotó: Czerkl Gábor

Szandinak jól állnak a feldolgozások – szinte minden zenei stílusban elképesztő énekteljesítményt nyújt. Igaz, a Nekem a fény kell esetében az énekesnőnek nem csak a hangját kellett odatennie, de minden félelmét le kellett küzdenie a videóhoz!

„Köszönöm, hogy már több mint 400 ezren megnéztétek a Nekem a fény kell című dalom videóklipjét, ami miatt sok-sok év után, minden félelmemet leküzdve újra lóra ültem! A teljes klipet a YouTube-csatornámon láthatjátok!”

– írta Instagram-oldalán Szandi. Márpedig, ami a lovaglást illeti, sokan biztosra vették, hogy ilyet nem tesz többé az énekesnő. Lehet, Szandi is azt vallja: sohase mondd, hogy soha?!

Ha a fenti részlet láttán-hallatán kedvet kaptál a dalhoz, nézd meg!