Gyászol Szandi, élete egyik meghatározó alakját veszítette el

Nyílt titok, hogy a Szandi annak idején szenvedélyesen lovagolt, majd hosszú kihagyás után nemrég újra nyeregbe szállt! Bonnie Tyler egyik legnagyobb slágere, a Holding Out For A Hero magyar nyelvű feldolgozásának klipjében ismét lovagol a magyar énekesnő, miközben énekli: Nekem a fény kell! A lovas múlt azonban most szomorú apropó kapcsán került elő. Szandi ugyanis gyászol.

Hiába teltek el évtizedek azóta: Szandi nem felejti egykori mesterét, az énekesnő Házi László életmű-díjas versenyló idomárt gyászolja (Fotó: Czerkl Gábor)

„Ma szomorú búcsút vettem Házi László életmű-díjas versenyló idomártól, aki életem egyik meghatározó alakja. Sosem fogom elfelejteni az alagi lóversenypályán eltöltött éveket és Őt, a mesteremet, aki annyit izgult értem, amikor a tréningpályán lovagoltam a csodálatos angol telivéreken vagy amikor a Kincsem parkban versenyeztem amatőr zsokéként. Drága Mester! Nyugodjon békében!”

– írta Instagram-oldalán az énekesnő pénteken.

Szandi a gyásszal teli sorai mellett egy archív videofelvételt is megosztott követőivel: