"Már attól elfáradok, hogy nézlek" - brutális, amit Szandi a testével művel - Videó

Az köztudott, hogy Szandi vérbeli tini énekesnőként kezdte a pályát, 19 éves volt, amikor összeköltözött Bogdán Csabával, aki 16 évvel idősebb nála. Bogdán akkor már ismert, befutott popzenész volt, az Első Emelet gitárosa, sok nagylemezzel és országos turnéval a háta mögött.

Szandi nagyon komolyan veszi a testmozgást (Fotó: Markovics Gábor)

Nos, az énekesnő pályája töretlenül ívelt felfelé, és bár hamarosan már 48 gyertyát kell elfújnia a szülinapi tortáján, még mindig kirobbanó formában van. Egy igazi energiabomba! Szandi most be is avatta a követőit abba, hogy milyen brutális edzésmódszerrel készül egy-egy hétvégi fellépésre. Bár megtehetné, hogy egy nívós edzőteremben formálja a testét, ő inkább az otthoni edzésben hisz, személyi edzőre ugyanis egyáltalán nincs szüksége.

Az énekesnő fitneszmodelleket megszégyenítő profizmussal gyúr szeretett otthonában. A futópadon hegymenetben gyalogol, ami remekül formája a fenék izmait. Ezután következhetnek az elmaradhatatlan guggolások kettlebell segítségével, majd a lábemelés, hogy egyre kockásabb legyen az a bizonyos has. Természetesen az izzasztó edzés után az alapos nyújtás sem maradhat el.

Szandi természetesen a rajongóit is lenyűgözte a kitartásával és az energikusságával. Valaki csak ennyit írt neki kommentben:

"Már attól elfáradok, hogy nézlek."

Szandi légtornászként is kipróbálta magát

A háromgyermekes, 47 éves énekesnő annak idején TV2 Csak show és más semmi című műsorában többek között légtornászként állhatott a kamera elé, az adrenalinnövelő világba pedig egy csapásra beleszeretett. Nem csoda, hogy később Szandi a lányával, Blankával együtt igent mondott a Magyar Nemzeti Cirkusz felkérésére: mutassanak be egy anya-lánya légtornász számot. Akárcsak a tévés produkciónál, a cirkuszi attrakciónál is Vincze Tünde, a Magyar Légtornász Szövetség elnöke segítette az énekesnőt. „Biztos vagyok benne, hogy Szandi előző életében artista volt” – fogalmazott pár éve az M2 Petőfi TV riporterének Vincze Tünde.