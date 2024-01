Nem a férjéről beszélt Szandi: „Ahogy egymás kezét fogva énekeltünk a színpadon, a szívünk is összeért”

Szívszorító vallomást tett közzé az idén 25. házassági évfordulóját ünneplő énekesnő, Szandi – igaz, szavai nem a férjéről, Bogdán Csabáról, hanem egy másik kollégáról szóltak... Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy a történethez bizony nem kevés köze van az Első Emeletből és a Solarisból egyaránt ismert zenésznek. Jöjjenek a részletek!

Nem csak nézőként volt élmény Szandi hétvégi duettje (Fotó: Czerkl Gábor)

„«Jól csak a szívével lát az ember…» és amikor Agárdi Szilvivel énekeltük ketten az egyik kedvenc dalomat a Szerencseszombatban, éreztem azt a hatalmas szeretetet, ami benne lakozik. Ahogy egymás kezét fogva énekeltünk a színpadon, a szívünk is összeért”

– írta Instagram-oldalán Szandi, akinek soraiból kiderül: nem csak nézőként volt élmény a hétvégi duettje.

Mindez érthető, hiszen, aki egy kicsit is ismeri a két énekesnőt, Szandit és Agárdi Szilvit, az pontosan tudja, hogy bizony nem egy esetben nemcsak éneklik, de át is élik a dalokat. Ez történt a múlt hétvégén is, amikor a SzerencseSzombatban Szandi szólódala (férje, Bogdán Csaba szerzeménye, míg a szöveget rendszeres szövegírójuk, Orbán Tamás jegyzi), a Bármerre sodor a szél különleges duettként csendült fel.

A felvétel időközben a YouTube-ra is felkerült, ahol pár nap alatt több ezren látták már. Ha lemaradtál róla, vagy épp ellenkezőleg, láttad, de szívesen újráznál, most megnézheted!