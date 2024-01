Agárdi Szilvihez máris befutott az év legbunkóbb kérdése – Íme a válasz!

A vak énekesnő időről időre szemezget a hozzá érkező kérdésekből., és meg is válaszolja azokat. Még akkor is, ha a kérdés maga illetlen, mi több, egyenesen sértő, mint most. Agárdi Szilvi jól láthatóan maga is zavarban volt, amikor legfrissebb TikTok-videójában elmondta, mivel is kereste meg egy férfi.

Agárdi Szilvi is hitetlenkedve fogadta a kérdést (Fotó: Agárdi Szilvia/Facebook)

„Szerinte így egyszerűbb lenne...”

„Nem hiszem el!

Rám írt egy fickó, akinek nem szeretném elárulni a nevét, mert mindegy is.

Azt kérdezte tőlem, hogy a látássérült emberek miért nem használnak pelenkát, illetve hogy használnak-e. Mert hogy nehéz lehet nekünk elmenni a mosdóba, és szerinte így egyszerűbb lenne” – mondta őszinte meglepettséggel a hangjában Szilvi, aki ennek ellenére is válaszolt a mérhetetlenül tapintatlan illető kérdésére.

„Már a feltételezés is szomorú...”

„Édes Istenem! Attól, hogy valaki látássérült, nem életképtelen. Megtanulja, hogy hol a mosdó, és megtanulja megtisztítani magát, és azt is, hogy hol a WC-papír. Igenis ez a dolog nálunk is érzésalapú. Ha érzed, hogy menni kell, akkor mész. Tök mindegy, hogy mi van, odatapogatok én is a mosdóhoz, és elintézem, bármi is van. De már a feltételezés is szomorú, hogy egyesek azt gondolják, hogy ez kell… Azt sem tudom eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, de úgy döntöttem, hogy inkább megválaszolom ezt a kérdést”– mondta mosolyogva, de a hangjában szomorúsággal Agárdi Szilvi.

Szilvi persze ismét rengeteg támogató kommentet kapott a videója alatt, és természetesen a kérdés feltevőjéről ismeretlenül is leszedték a keresztvizet.