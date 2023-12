Agárdi Szilvi irigylésre méltó kalandvággyal éli életét - Videók

Agárdi Szilvi kalandvágyát és bátorságát még egy látó ember is megirigyelheti. A vak énekesnő úgy ugrik fejest az élet sűrűjébe, hogy az ember szája tátva marad. A híresség lovagolni jár, korcsolyázik, fut, járja az erdőt és közben persze mos, főz, takarít, vagyis háztartást vezet és még a férjére is jut elég ideje. Mi is, akik láttunk már "karón varjút", meglepődve pörgetjük Szilvi TikTok és egyéb profiljait, hiszen ő az, aki azt az életet éli, amilyet titkon mi is szeretnénk. Vagyis bátor, leleményes és ezerrel pörög.

Fotó: Agárdi Szilvia/Facebook

No de beszéljenek helyettünk az említett videók!

A pálcázás persze nem tartozik az extrém kihívások közé, de ha azt is figyelembe vesszük, hogy mindez a karácsonyi hajrában történik...

A Rókales már eggyel magasabb iskola, de Szilvi előtt nincs akadály. Hiszen ha humor van, minden van...

A korcsolyázás pedig az a sport, amit a cikk szerzője látóként sem merne elkövetni. Hogy Agárdi Szilvi mit mondott az ötletre? Szerinted?!

Hogy mi lett ebből? Ez, de számít? Naná, hogy nem!

Szilvi az almaszeletelésre is talált megoldást....