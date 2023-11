Bicskanyitogató beszólást kapott Agárdi Szilvi, stílusosan reagált

„Inkább legyek dagadt tehén vagy ronda, mintsem vak” – jegyezte meg egy nő Agárdi Szilvinek. A vak énekesnő nem hagyta válasz nélkül a kifejezetten bántó sorokat, Instagram-oldalán videóban reagált. Szavai ugyanakkor előremutatóak és pozitívak, elgondolkodtatóak, nem úgy, mint a nekieső kijelentése.

Fotó: Kovács Tamás / MTI

„Azt, hogy az élet mit hoz, nem választhatjuk meg, és azt sem, hogy milyen családunk lesz. Viszont azt igen, hogy milyen gondolkodásunk lesz az életünk során. Hidd el, hogy én sem örömömben választottam ezt, hanem egyszerűen az élet így hozta, és most már csak az a feladatom, hogy száz százalékosan tudjak boldogulni így is. Nem mondom, hogy mindig könnyű, de nem lehetetlen. Azt gondolom, hogy azt, hogy hogyan gondolkodunk, az szubjektív, például az is, hogy ki hogy látja a testsúlyokat, vagy egyáltalán a szépséget. Merthogy egy mások számára kövér ember is marhára boldog lehet az élete során, sőt! Miért is ne? Problémákkal lehet boldogan élni, sőt, kell is boldogan élni. Szóval hogy ha egyetértesz, akkor nagyon várom a véleményed ezzel a témával kapcsolatban”

– reagált stílusosan és intelligensen a bicskanyitogató provokációra Szilvi, megerősítve, hogy az arcán látható gyakori mosoly bizony őszinte.

