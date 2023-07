„Ciki, ha elsírtam magam?!” – Agárdi Szilvi új videót tett ki egy héttel a lánybúcsúja után

Túl van már a lánybúcsún Agárdi Szilvi, legalábbis az egy héttel ezelőtti Instagram-bejegyzése erről árulkodik. A vak énekesnőnek január végén kérte meg a kezét szerelme, Czerődi Gergely, melyről akkor így írt Szilvi: „Az én drága Gergőkém megkérdezte, hogy vele élnék-e egy örök életen át.”

Igaz, annak, aki esküvői videót szeretne látni, még várnia kell! Ugyanakkor a vak énekesnő egy olyan videófelvételt tett közzé a héten, ami tökéletesen tükrözi az érzéseit!

Fotó: Saját

Szilvi egy igazi klasszikust, Jennifer Rush világslágerét, a Celine Dion által is előadott The Power of Love-ot énekelte el – lélegzetelállító módon, elképesztően mély átéléssel, a rajongók pedig nem győzték dicsérni a kedvencüket.

„Ciki, ha elsírtam magam?! Ez valami csodaszép, Uramatyám!”

– jegyezte meg az egyik rajongó.

„Aztabetyárját! Jobb mint az eredeti!”

– írta Szilvi követője.

„Nekem is az jutott eszembe, hogy jobb mint az eredeti... Fantasztikusan gyönyörű volt, kirázott a hideg”

– fogalmazott más.

„Csodálatos volt, gyönyörűen adtad elő! Szívből gratulálok, szeretettel”

– osztotta meg érzéseit és gondolatait egy újabb rajongó.

„Miért könnyezik a szemem? És miért nem hordoz már réges-régen a tenyerén a világ?”

– tette fel a kérdést egy újabb hozzászóló.

A lélegzetelállító felvételt ITT tudod megtekinteni.