„Újra rám talált a régi szenvedély!” – Nem akárkivel állt össze Szandi

Ismét magasra teszi a mércét és önmagát is Szandi! A háromgyermekes, 47 éves énekesnő annak idején TV2 Csak show és más semmi című műsorában többek között légtornászként állhatott a kamera elé, az adrenalinnövelő világba pedig egycsapásra beleszeretett. Nem csoda, hogy később Szandi a lányával, Blankával együtt igent mondott a Magyar Nemzeti Cirkusz felkérésére: mutassanak be egy anya-lánya légtornász számot. Akárcsak a tévés produkciónál, a cirkuszi attrakciónál is Vincze Tünde, a Magyar Légtornász Szövetség elnöke segítette az énekesnőt. „Biztos vagyok benne, hogy Szandi előző életében artista volt” – fogalmazott pár éve az M2 Petőfi TV riporterének Vincze Tünde. A szakember neve pedig 2024-ben újra felbukkant Szandi közösségi médiaoldalán!

Izgalmas tervet készül megvalósítani Szandi 2024-ben t(Fotó: Czerkl Gábor)

Újra rám talált a régi szenvedély! Izgalmas dologgal készülünk!

– írta friss bejegyzésében Szandi az Instagram-oldalán. A fentiek mellé pedig címkeként odatűzte Vincze Tünde nevét is. A szakember két éve tető alá hozta az I. Budapest Légtorna Fesztivált, melynek gálaestjén természetesen Szandi is fellépett. Hogy idén mire is készül pontosan a páratlan páros, azt egyelőre diszkrét homály fedi, ám az már most biztosnak tűnik, különösen a Szandi friss bejegyzése mellé illesztett videó láttán, hogy lélegzetelállító produkcióra számíthatunk.