Hoppá: Nagy Feró cserben hagyta a haverját, most mindent elmondott

Nagy Feró és a Beatrice zenekar gitárosa között évtizedes barátság szövődött, valamikor a távoli múltban. Pedig egészen mostanáig nem tartoztak egy bandába. A „Csuka” becenéven ismert Csillag Endre volt tagja a Hobo Blues Bandnek, zenélt az EDDA zenekarban és 2004-től 2006-ig a Bikinit erősítette. Erre az időszakra tehető az a történet, amit Nagy Feróval közösen meséltek el az Abaházi Presszóban. A történetből az is kiderül, hogy a D. Nagy Lajos által vezetett bandából nem egészen úgy távozott, ahogyan azt a Wikipedia „kalendáriuma” jegyzi. Ott ugyanis közös megegyezés és nem a turnébuszból hangos vita után kiszállás olvasható. És hogy jön a történetbe Feró? Nos, ő volt az, akit Endre „kétségbeesve” felhívott, amikor az éjszaka közepén, teljes fellépőszettben, két gitárral a nyakában és egy regiment pénzzel a zsebében az út szélén találta magát, valahol az országban. Ha most azt hiszed, hogy a Beatrice frontembere felpattant és útnak indult a bajba jutott barátjáért, nem is tévedhetsz nagyobbat.

Abaházi Csaba, Nagy Feró és Csillag Endre a Retro Rádió "presszójában" (Fotó: Facebook)



„Kiszálltam a Bikiniből...”

„Gondold el, hogy éjjel fél háromkor megszólalt a telefonom! Hát olyankor én alszom… Csak azért vettem fel, mert láttam a nevét és nem tudhattam, hogy mit akar. Azt gondoltam, hogy biztos valahol be vannak rúgva, hiszen azok szokták ilyenkor hívogatni az embert.”

Erre közli velem, hogy menjek érte, de azt nem tudta, hogy pontosan hol van, csak azt, hogy a világ végén.

„Kérdeztem tőle, hogy miért van az utcán, mire közölte, hogy kiszállt a Bikiniből és egyúttal a turnébuszból is” - mesélte a Retro Rádióban Abaházi Csabának a rocker, akitől „Csuka” vette át a szót és elárulta, mi is történt aznap éjjel. „Megsértődtem… Van az az alkohol mennyiség, amitől az ember bármire megsértődik. Mindannyian túl voltunk töltve. Beszólt nekem a sofőr és ennyi történt” - tette hozzá a zenész, majd jött a kérdés, hogy vajon a Batrice élő legendája segített-e rajta.

„Meztelenül, holtan találnak meg…”

„Dehogy mentem érte! Hát a csávó hibás! Annyit mondtam neki, hogy nézzen szét és ha valahol ég a villany, csengessen be, vagy ha nem ég, akkor is” - nevetett Feró, majd Csillag Endre elárulta, hogyan mászott ki szorult helyzetéből. „Az volt a szerencsém, hogy volt ott egy kocsma. Megjelentem ott két gitárral a nyakamban, rendes fellépő motyóban. A pultosban volt annyi empátia, hogy behívott a pult mögé és arra kért, hogy meg ne mozduljak onnan, mert ha nem így teszek, másnap reggel engem meztelenül, holtan találnak az árokparton. Mert hát tele voltam pénzel, hiszen négy napnyi gázsi volt a zsebemben. Végül taxival mentem haza Pestre, ami több, mint kétszáz kilométer volt” - osztottam meg a hallgatókkal a nem mindennapi éjjel történetét a Beatrice új gitárosa.