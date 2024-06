Nagy Feró üzent a háborúpárti baloldalnak: Nem akarom, hogy magyar fiatalok áldozzák az életüket

Hazánk lassan egyedüliként áll ki a béke pártján, és egyedüliként mondja ki hangosan, hogy csak a tárgyalóasztalnál lehet véget vetni közvetlen szomszédunkban dúló háborúnak. A Ripost most a két fiút felnevelő Nagy Ferót kérdezte, mit gondol a békepárti hangokat elnyomó háborúpárti retorikáról, ami most egyre erősödik az Európai Unión és a NATO-n belül is.

Nagy Feró egyértelműen fogalmazott a háborúval kapcsolatban (Fotó: Markovics Gábor)

Nagy Feró a sorkatonaságról: „Dehogy akarom...”

„Az én fiaim soha nem kaptak katonai kiképzést. De ha kaptak volna, sem gondolkodnék egy percet sem, csípőből mondanám és mondom is, hogy sem az orosz–ukrán, sem pedig bármely más konfliktus nem a mi, nem az ő háborújuk."

Miért is harcoljanak magyar fiatalok egy idegen országért?

„A II. világháborúban végigpusztították Magyarországot… Nem akarom, hogy magyar fiatalok áldozzák az életüket a határainkon túl!” – jelentette ki határozottan az élő rocklegenda, majd szót ejtett az Európai Unió azon tervéről is, hogy a tagállamain belül egységesen visszaállítanák a kötelező sorkatonai szolgálatot.

„Ez nem a mi háborúnk!” – vélekedik Nagy Feró (Fotó: Oleh Petraszjuk)

„A kényszer még nem szült hősöket…”

„Aki kitalálta, hogy állítsák vissza a sorkatonai szolgálatot, az magyarán megmondva egy ökör. Ez a nemzedék egész Európában erről már lecsúszott, leszokott. Ez egyszerűen nincs! Ha bevezetik a kötelező katonai szolgálatot, az nem lesz más, mint egy paródia. Csak éppen nem vicces lesz a végkimenetel, hanem tragikus. Az nem lehet, hogy odaállítanak mondjuk százezer fiatalt, akik közül egy sem tudja, mit kezdjen egy helyzettel, ahol meg kellene húzni a ravaszt. Az önkéntes katonai szolgálattal nincs baj, hiszen a hivatásos katonák saját akaratukból döntöttek a szolgálat mellett és meg is kapták és kapják a jövőben is a magas minőségű kiképzést. De akiben nincs meg az elhivatottság, az nem is lesz képes sem önmagát, sem a hazát megvédeni.”

Mert ugye mit is rejt a honvédelem szó?

„Hát biztosan nem azt, hogy pénzt, paripát és fegyvert és embereket küldünk a határainkon túlra! A kényszer még nem szült hősöket… Szóval akinek a fejében megszületett a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállításának ötlete, az egy kapitális barom!” – fogalmazott világosan Nagy Feró, aki nemcsak fiait, de unokáit is féltené.