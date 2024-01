Nagy Feró megdöbbent: „Hát, most kiderült, hogy költő vagyok!”

Sövegjártó Áron színészről nem először teszünk említést és szinte bizonyos, hogy nem is utoljára. Ő az a különös és egyben hiánypótló figurája a honi TikTok világának, aki azzal robbant be az ellenszerek táborába, hogy honi pop, rock és egyéb nóták dalszövegeit szavalja el, ezzel gyakran új értelmet is adva a nem ritkán bugyuta, együgyű szövegeknek. Áron mostanában már világslágereket is szaval tükörfordításban, de most visszanyúlt a gyökerekhez és elszavalta az 1990-ben megjelent Beatrice album legismertebb, szinte már himnusszá vált Nagy Feró dalát.

Nagy Feró imádta Sövegjártó Áron előadását Fotó: Szabolcs László

„Tele lett élettel a szöveg”

A Metropol megmutatta a videót Nagy Ferónak, aki elérzékenyült, amikor meghallotta, milyen jól is hangzanak prózában az emblematikus sorok.

„Elképesztő, mennyire meg tudott lepni Áron ezzel az előadással. Tele lett élettel a szöveg. Egyszerűen nagyszerű lett.”

Kicsit talán még más értelmet is kapott azáltal, hogy a színész játszott a hangsúlyokkal.

„Most olyasmiket is felfedeztem benne, amit még szerzőként sem vettem észre eddig és ez nem kis dolog. Szinte már költőnek érzem magamat...” – mondta nevetve lapunknak a Beatrice frontembere, aki mesélt a dal megszületésének körülményeiről is.

Nagy Feró számonkérésnek szánta a dalt

„Az a bizonyos háromszor nyolc óra, egyfajta balos néptribun volt. Már akkor sem működött és persze ma sem működik, de azért sulykolták, miközben maguk sem hitték, hogy megvalósulhat egy ember életében, hogy nyolc órát dolgozik, majd ugyanennyit pihen és szórakozik. Persze marha jól hangzott, így arra jutottam, hogy egy dalban kérem számon rajtuk ezt az ígéretet. Nem is nézték túl jó szemmel a megjelenés után” – emlékezett vissza Nagy Feró.

„Azt mondogatták, hogy nem viccelődhetünk ezzel, pedig maga az elgondolás is egy vicc volt. Én ott álltam a sor végén, ahogyan a milliónyi dolgozó magyar ember és vártam, hogy igazuk legyen, de nem lett. Hiszen a nyolc óra munka általában több, a pihenés kevesebb, a szórakozás meg, na hagyjuk is...” – nevetett a zenész.