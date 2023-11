„Megnyugtatok mindenkit, még élek és virulok” – Kamuhír terjed, nem haldoklik Nagy Feró

„Beletörődött és várja a végét… Gyógyíthatatlan betegséggel diagnosztizálták Nagy Ferót” – ezzel a szalagcímmel kering egy kamuoldal álhíre az interneten a Beatrice énekeséről. Nem ez az első eset, hogy úgy jelennek meg hamis hírek magyar hírességről, mintha nyilatkoztak volna az adott portálnak, holott az egész csak egy kitaláció, kattintásvadászat céljából. Volt, akinek a halálhírét keltették, akadt olyan is, akinek a szakítását terjesztették, de az is megesett, hogy halálos betegségről „beszéltek”. Pontosan így járt most Nagy Feró is. Érthető, hogy kiakadt, a Metropolnak mondta el a véleményét a történtekről.

Feró nem foglalkozik a hazugságokkal (Fotó: Knap Zoltán)

„Erről épp nem hallottam, de a kamuoldalak által gyártott hírek már nem érdekelnek” – kezdte lapunknak. „Ha valakinek a halálhírét keltik, azt mondják, sokáig fog élni.”

Megnyugtatok mindenkit, hogy még élek és virulok, reményeim szerint ez jó ideig így is marad.

„Az sokkal inkább bosszant, hogy vannak olyan emberek, akik erre képesek. Akinek ilyen lelke van, iszonyú gonosz személy. Valószínűleg a sátánt szolgálja! Hogyan lehet valakinek a betegségét kívánni? Még ha így is lenne, akkor is az csak rá tartozik. Nem szabad ezen felkapni a vizet, felesleges, mert úgy sem tudunk ellene tenni semmit” – fejtette ki a véleményét.

A Kossuth-díjas énekes nem az első alkalommal vált céltáblájává a kamuhírportáloknak.

„Azt írták rólam, én mint nyugdíjas – persze ezt nem írták oda a hangzatos címbe – ellene vagyok az emelésnek. Ezt pedig azzal magyarázták, hogy szerintem a nyugdíjasok nagyon gazdagok, és éppen ideje, hogy a kormány ne adjon, hanem inkább elvegyen tőlük. Micsoda elképesztő baromság ez? Egyrészt én is nyugdíjas vagyok, és éppen ezért ha alkalmam lenne, a saját érdekeimet hadd képviseljem már én. Mindezt úgy tették, mintha én nyilatkoztam volna” – fakadt ki Feró. „Sajnos az is probléma, hogy ezekkel a hazugságokkal meg tudják téveszteni az embereket. De örömmel tudatom: még mindig itt vagyok. Aki elhiszi, ugyanolyan gyűlölködő, mint aki ezt terjeszti, és ha elhiszi, vessen magára, amikor majd december 9-én fölmegyek a MVM Dome-ban a színpadra, és ugrálok, mint a szarvas” – fűzte hozzá viccelődve Feró.

Egyébként pedig nincs nekem időm azzal foglalkozni, mikor haltam meg, vagy éppen a kórházi ágyamon fekszem.

„Jelenleg is kőkeményen zajlanak a próbák a nagykoncertre, gőzerővel készülünk, hogy óriási bulit csapjunk, és mindenki jó érzésékkel távozzon a helyszínről. Megígérhetem, hogy csomó újdonság lesz, és arra is odafigyelünk, hogy a régi zenéink is új formában kerülnek színpadra” – mondta érdeklődésünkre.