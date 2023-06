Nagy Feró: Be voltam sz*rva, hogy megsüketülök

Nehéz időszakon van túl Nagy Feró. A Beatrice énekese nem olyan régen csaknem elvesztette a hallását. A kellemetlenségen túl az ijedtség még nagyobb volt, ugyanis zenészként süketen megszűnne létezni. Szerencsére most már minden rendben van, és a rossz napokat sikerült maga mögött hagynia.

"Egy hurutos megfázás ráhúzódott a hallójáratomra. Nagyon lassan gyógyult, mindenféle kezelést kaptam rá, néhány nap után kezdtem megnyugodni, amikor éreztem, hogy kezd javulni. Férfiasan bevallom, be voltam sz*rva, hogy megsüketülök, ugyanis kiderült számomra, hogy süketen nagyon nehéz létezni.

Egyik napról a másikra csaknem elcsendesült körülöttem a világ. Borzasztó érzés volt.

"Még a fülészetre külön azért is elmentem, hogy adjanak egy hallókészüléket, mert zenészként máshogy nem tudok működni. Két-három napig volt a fülemben, utána már nem hordtam, mert attól tartottam, hogy hozzászokom. Viszont tényleg nagy segítségemre volt átmenetileg, mert végre hallottam, tudtam vele beszélgetni" – mesélte a Metropolnak a zenész.

Nehéz időszakon van túl Feró, egy betegség miatt napokra megsüketült Fotó: Knap Zoltán

Megfázásra a fokhagyma-pálinka kombóra esküszik

Tény, hogy a férfiak nem viselik könnyen a betegségeket, Feró sincs ezzel másképp, bár azon szerencsések közé tartozik, csak ritkán robban le.

"Egy bizonyos kor után az ember tudomásul veszi, minden porcikája fáj, minden rosszabbul működik, mint évekkel ezelőtt.

De nincs okom panaszra, hiszen a színpadra még mindig fel tudok ugrani, a bulikat meg tudom csinálni, és nagyon fontos, hogy még tudok működni, dolgozni. Ha netán megfázok, vagy influenzás vagyok, a saját szisztémámat szoktam bevetni: fokhagyma és pálinka.

Én erre esküszöm. Reggel korán megiszom egy nagy stampót, ebéd előtt még egyet, majd az estét is ezzel zárom, és nyersen rágom hozzá a nyers fokhagymát. A régi nagy öregeknek is vannak különböző praktikái, ez is egy ilyen" – mondta mosolyogva. "Szerencsére nem sűrűn vagyok beteg, a Covidon kívül nem is tudnék olyan példát mondani, ami nagyon meggyötört volna. Mindenkinek így a legjobb, mert egy férfi nem könnyű eset, iszonyúan tudunk szenvedni" – fűzte hozzá.

"A hétköznapokban ráadásul tizennyolc ember tartok el. A technikusok, a sofőrök és nem utolsósorban a zenésztársaim. Egy rockzenész nem engedheti meg magának, hogy beteg legyen, mert óriási felelősségem van. Nekem kell kenyeret adnom több családnak. Ha egészségügyi probléma miatt nem vállalok el egy koncertet, akkor ott már nagyon nagy bajnak kell lenni, de ilyen még sosem fordult elő."