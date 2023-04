Az utolsó pillanatban mondták le Nagy Feró koncertjét

Váratlan bejelentés: hétfő este mondták le Nagy Feró péntekre tervezett fellépését! A rocker és zenekara, a Beatrice április 28-án lépett volna fel a Barba Negrában, ám a helyszín hétfőn közölte velük, hogy elmarad a koncert.

Az utolsó pillanatban közölték Feróval: nem lesz koncert Fotó: Szabolcs László

Két koncert már sok

A drasztikus döntés oka az, hogy a Beatrice a kitűzött időpont után néhány nappal, május 1-jén is fellép. A Tabán Fesztiválra hivatalosak, aminek immár húsz éve állandó fellépői. A Barba Negra úgy jósolhatta, hogy sokan inkább az ingyenes fesztiválon nézik majd meg a népszerű rockzenekart, ahelyett, hogy kifizetnék a belépőjegyet náluk. A Beatrice nem érezte jogosnak a felvetést, elmondásuk szerint két teljesen különböző koncertre készültek a korrektség jegyében.

„Teljesen más tematikát, látványvilágot terveztünk a két fellépésre, természetesen más dalokat is adtunk volna elő – fogalmazott a Ripost felkeresésére a Kossuth-díjas zenész. „Hetekkel ezelőtt értesítettük őket, hogy a Tabánban is koncertezni fogunk. Végül a Barba Negrával jelképes jegyárban egyeztünk meg, hogy minél többen jöjjenek a koncertre. Aztán 24-én hétfőn derült égből villámcsapásként közölték velünk, hogy lefújják a koncertet. Szomorúak vagyunk, rengeteg munkánk vész kárba. Nagyon sajnáljuk a dolgot" − tette hozzá a négyszeres nagypapa.

A kommentelők nem bánták volna

Az elmaradó koncertről a Beatrice hivatalos Facebook oldalán is tájékoztatták a rajongókat. A kommentszekcióban többen megjegyezték: már megvolt a jegyük, s a legelszántabb rajongók úgy tervezték, mindkét helyszínre kilátogatnak.

Reagált a helyszín

A Ripost felkeresésére a Barba Negra így reagált az esetre:

„Jó viszonyban vagyunk a zenekarral, semmi feszültség nincs köztünk. Kértük, hogy, ha lehetséges, csak pénteken este jelentsék be a Tabános fellépést, hiszen egy ingyenes rendezvénynek nincs kockázata, a Barba Negrában viszont kedvezményes és normál árú jegyekkel érkezhet a közönség, e mellé a nyitási költség is saját kockázat. Azt a választ kaptuk, hogy legkésőbb kedden be lesz jelentve a Tabán-koncert. Egyszerűen a vezetőség szakmailag nem tartja egészségesnek hogy 3 napon belül két koncert legyen Budapesten, abban az esetben sem, ha eltérő programot ígér a zenekar. Számunkra a közönség a legfontosabb. Többször biztosítottuk a vendégeink felé az extra kedvezményes jegyeket, de 3 napon belül két koncertbe belemenni semmilyen formában nem akartunk. Ahogy írtuk is, a zenekarnak sok szerencsét a jubileumi évhez és Boldog Születésnapot kívánunk" − fogalmaztak válaszukban.