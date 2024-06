Geszti Péter perel: Elvették tőlünk a győzelmi örömöt

Ez volt az a gép, amiről a magyar szurkolók leszálltak (Fotó: Magyar Nemzet)

„Jött két rendőr...”

„A legtöbben egyébként normálisan viselkedtek a repülőn, viszont a mögöttem ülő srácok, akik be voltak piálva rendesen és ők hamar el is érték a „vörös szintet”. Olyan bekiabálásokat toltak és olyan ótvaros, rossz dumák szálltak a levegőben, amiket nagyon kínos volt hallgatni is. Ráadásul folyamatosan emeltek a hangerőn is.

A mellettem ülő idős hölgy, úgy reszketett, mint a nyárfalevél.

Nem is csoda, hiszen üvöltve rázták a székét. Már a másodpilóta szólt nekik, hogy hagyják abba, de ez nem hatott. Sőt, be is rántották ebbe a többieket is, miközben hosszú percekig nem is mondott semmit a személyzet arról, hogy mi fog történni. Végül bemondták, hogy utaslista gond van. Ekkor pedig többeknél elpattant a húr és lerohantak a gépről a szurkolók, akik rájöttek, hogy már biztos nem érünk oda. Ezzel még nagyobb káoszt okoztak. Az egyetlen, magyarul beszélő utaskísérő kapott méltatlan rasszista és homofób beszólásokat ettől a három magyartól. Végül előjött a kapitány és utasította őket, hogy hagyják el a gépet. Ezután jött két rendőr és hatalmas rutinnal, már-már túsztárgyaló technikával csitították el a leghangosabb szurkolót”- mesélte Geszti a Bochkorban, majd kitért a rázós szituáció végkifejletére, ami okán úgy döntött, perre viszi az ügyet.

Végül nem repült a Rapülők alapítója, Geszti Péter (Fotó: Bors)

„Pert kell indítani a légitársaság ellen...”

„Végül én úgy döntöttem, hogy leszállok a gépről, hiszen sansztalanná vált, hogy ott legyek a meccsen. Ez nagyon fájt, hiszen nagyon ritkán járok meccsre, annak ellenére, hogy szeretem. Nagyon sajnáltam, hogy elmarad számomra ez az élmény, ráadásul rohadt drágák voltak a jegyek, hiszen kétszázezer forint feletti áron lehetett megvenni. Nem beszélve a szállodafoglalásról. Ebben a történetben minden szar volt… Pert kell indítani a légitársaság ellen, hiszen nagyon sokan egy hatalmas élményről maradtak le.

Egy úr oda is lépett hozzám azzal, hogy meg fog keresni, mert pertársaságot szeretne alakítani.

Számít a pénz nekem is, de nem ez volt a lényeg, hanem hogy lett volna egy jó napunk és egy csodálatos élményünk. Egy iszonyú drámai meccs után ünnepelhettük volna a győzelmet tízezer magyar szurkolóval együtt. Ezt buktuk…”- fejtette ki Geszti Péter.