Geszti Péter kis híján megfulladt az élő adásban – Videó

Micsoda profizmus! Viccesnek állította be a helyzetet, így a nézők mit sem sejtettek abból, hogy kis híján élő adásban fulladt meg Geszti Péter.

Ma már sztorizgatva emlékszik vissza rá, de a kilencvenes években Geszti Péter kis híján megfulladt Az ÁSZ című tévéműsor élő adásában

(Fotó: Mate Krisztian)

A rapper, dalszövegíró, reklámszakember, műsorvezető idén ünnepelte a 60. születésnapját, melynek apropójából jövőre Geszti Sixty címmel koncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában, s egy kis múltidéző időutazásra invitálta követőit a TikTok-csatornáján. A kilencvenes évek fiataloknak készült élő tévéműsora, Az ÁSZ egyik adásában kis híján megfulladt. Geszti Péter így emlékszik vissza a történtekre:

„Az egyik adásban, ha jól emlékszem, talán Szentesen, nem volt természetes a mosolyom, amikor lazáskodva megkóstoltam konferálás közben egy szendvicset, és a párizsi egy nem várt fordulattal felszaladt az orromba, amitől de facto, majdnem megfulladtam az ország szeme láttára. És sokak örömére. De jópofát vágva próbáltam bejelenteni a következő bejátszást, ami persze nem ment a köhögéstől sem, meg a röhögéstől sem, ami elkapott. Hogy lehetek ekkora lúzer?”

– tette fel a költői kérdést visszaemlékezése végén Geszti Péter.

Nézd meg a videót, melyben az ominózus fulladós jelenet is látható, melyet tényleg poénnak állít be a műsorvezetőként is ismert sztár!