Geszti Péter 60 évéből közel ötvenet a színpadon töltött – Galéria

Geszti Péter ma ünnepli a 60. születésnapját, amiből közel ötvenet a színpadon és a kamerák előtt töltött. Ez a több évtizedes karrier számos olyan projektet ölel fel, amelyek valódi sikertörténetté váltak. Úgy látszik bármihez is fog az énekes, az arannyá válik a keze alatt. Persze egy ilyen hosszú és termékeny időszakot nem könnyű összefoglalni, de mi most megpróbáltuk, és összegyűjtöttük karrierje legnagyobb mérföldköveit.

Geszti Péter sikert sikerre halmozott az elmúlt 50 évben Fotó: Máté Krisztián

Geszti nemcsak énekesként, de dalszerzőként és színészként is bizonyította már tehetségét. Karrierje a Pesti Színház színpadáról indult, majd hamar a zene felé irányult. Ahogy sokan mások, kezdetben Péter is más előadóknak és zenekaroknak írt számokat, de hamarosan megalapította első együttesét.

Geszti Péter zenekarai egytől egyig sikeresek voltak

Bár a Rapülők mindössze két év után feloszlott, ez egy igencsak termékeny és sikeres időszak volt, hiszen olyan örökzöld slágereket köszönhetünk a formációnak mint az Áj láv jú vagy a Ringasd el magad. Nem sokkal a szétválás után létrejött a Jazz + Az, a zenekar olyan filmek zenéit szerezte, mint A miniszter félrelép vagy a Kalózok. És persze nem feledkezhetünk meg a 2011-ben összeállt Gringo Sztárról sem. A zenekar dalait talán senkinek nem kell bemutatni, hiszen az ő nevükhöz fűződik a Pálinka Sunrise és a Télen nyáron nyár is.

Geszti máig koncertezik egykori zenekaraival Fotó: Raktárkoncert

A színház és a tévé sem maradt le

Geszti Péter nem csak a könnyűzenében alkotott maradandót, hiszen A dzsungel könyve és A Pál utcai fiúk musicalek is Dés Lászlóval közös munkáik. Mindkét színdarab dalait generációk éneklik együtt és tagadhatatlanul sikeresek. Az előbbi már 1400 előadást míg az utóbbi több mint 400-at élt meg és továbbra is játsszák. Emellett a dalszerző a televíziózásban is megvetette a lábát, hiszen számos műsort vezetett már, többek között nem egy sajátot is. Illetve tehetségkutatós mentorként is egyengette több fiatal tehetség karrierjét.