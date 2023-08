„Megengedhetem magamnak, hogy ne pénzért vállaljak el dolgokat” – új műsorral tér vissza Geszti Péter

Mit lehet ma olyan tartalmat adni az embereknek, hogy az értelmes legyen, hogy az valahogy ne oldschool legyen, és ne is boomer legyen. De valahogy olyan értékekről szóljon, amiket igenis keresnek az emberek. Ebből azért egyre kevesebb van, és ezt nem sznobként, és nem is csak boomerként mondom, hogy na, hát már nem találok magamnak egy műsort a tévében, hanem az van, hogy sokkal jobban izgatnak más műfajok annál, mintsem hogy olyan kompromisszumokat kössek, vagy olyan tévéműsorba menjek be szerepelni, amiben igazából nem találom meg semminek a jelentőségét és fontosságát. Megengedhetem magamnak azt, hogy ne pénzért vállaljak el dolgokat, hanem azért, mert valamiért fontosak nekem, vagy valamit rajtuk keresztül ki tudok fejezni, hozzá tudok tenni valamihez