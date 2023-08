Zenélő Budapest - Népzene felsőfokon a Hegyvidéki Kulturális Szalonban

Zsikó Zsuzsanna népdalénekes

Junior Prima- díjas népdalénekes előadóművész-népzene tanár. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szerezte. A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Tóth Aladár Zeneiskola népi ének tanára. A 2014, 2018-as Fölszállott a páva döntőse. A Duna Televízió számos műsorának meghívott vendégszereplője. A Zsikó zenekar és a Tarsoly zenekar, a Forrás Néptáncegyüttes Független Színház és az Alba Regia Táncegyesület táncszínházi produkcióinak szólistája. Fiatalkora ellenére Európa számos országba és a tengerentúlra vitte el a magyar kultúrát.

Fotó: Facebook

Szokolay Dongó Balázs - népi hangszerek

A kárpát-medencei folklór mélyebb tanulmányozása során kezdett népzene feldolgozással foglalkozni. Így születtek saját kompozíciói elsősorban a jazz műfajában, és azok az improvizatív zenei alapok, amelyek magukban hordozzák a régmúlt magyar, román, szerb, horvát, szlovák és cigány kultúrát, ugyanakkor modern, kortárs hangvételűek. Műhelymunkája a népzenében, a történeti zenében és az improvizációban teljesedik ki. A koncertezés mellett zeneszerzéssel és alkalmazott zeneírással (tánc és bábszínházi zenék) is foglalkozik.

2001-ben Glasgowban, az „Academy of Music and Drama” Népzenei Tanszékén adott szóló koncertet magyar és horvát dudán. Rendszeresen koncertezik a Téka, a Vujicsics, a Makám, a Vízöntő együttesekkel; az Etnofon Zenei Társulással, és a Csík zenekarral. A legtöbbet foglalkoztatott magyar zenészek egyikeként partnere, alkotótársa többek között Sebestyén Mártának, Lovász Irénnek és Palya Beának, Szalóki Áginak; tagja volt a Vágtázó Csodaszarvas formációnak is, valamint a Both Miklós Folkside Projectnek.

További információk: http://zenelobudapest.hu

Időpont: augusztus 11., 19.00

Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon (1124 Budapest, Törpe utca 2.)